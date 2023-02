Sanremo: Chiara Ferragni lascia per il pranzo la casa di Cipressa e piomba nella piazza della movida (Foto)

Ormai è una presenza fissa ma, il suo passaggio nelle strade di Sanremo, porta sempre tanti fan vicino a lei. Chiara Ferragni, in attesa della serata finale del Festival che la vedrà nuovamente protagonista sul palco, cerca di godersi qualche giornata nella città dei fiori senza troppo stress da prove e spettacolo.

Oggi ha deciso di pranzare al ristorante La Pignese di piazza Sardi. In elegante completo nero è scesa dal classico van, direttamente di fronte alla porta di ingresso del locale. Il suo arrivo poco dopo le 13 e, in questo momento è ancora all’interno per gustare le specialità di pesce del locale.

(Foto di Tonino Bonomo)