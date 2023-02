Il grande annuncio dei Coma_Cose al Festival di Sanremo: “Ci sposiamo” (video)

“Chi l'avrebbe mai detto? Ebbene sì, abbiamo deciso di sposarci'”. Strana la vita, l'annuncio dei Coma_Cose arriva nell'edizione del Festival di Sanremo che li vede in gara con “L'addio”, canzone che racconta della loro momentanea separazione durante una crisi.

“Siamo stati lontani per un periodo, per recuperare le nostre individualità e non vivere in simbiosi”, così hanno raccontato il loro momento di difficoltà superato grazie a un allontanamento che raccontano nel loro brano in gara a Sanremo.

La data? Per il momento ancora non si sa. Ma intanto è stata smentita qualsiasi ipotesi in merito a una possibile proposta in diretta sul palco dell'Ariston.