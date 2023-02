Sanremo: domani visita in città e all'ospedale 'Borea' del Ministro della Salute Orazio Schillaci

Come ogni anno, ma in particolare in questo 2023 dopo i due di ‘chiusure’ per la pandemia, il Festival di Sanremo vede la presenza, tra gli altri, anche di politici e Amministratori nazionali e locali. E, anche per la kermesse canora matuziana iniziata ieri è previsto un arrivo illustre, dopo quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Domani, infatti, accompagnato dall’Assessore regionale, Angelo Gratarola, sarà a Sanremo il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il Ministro interverrà alle 10.30 al talk show dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato presso Casa Sanremo al Palafiori. L’evento sarà aperto da un saluto di Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo.

Con la conduzione di Marco Liorni, parteciperanno al dibattito il chirurgo oncologo Giulia Veronesi, il direttore Day Time Rai Simona Sala, la campionessa olimpica Sara Simeoni e la modella e conduttrice televisiva Samantha De Grenet, che porterà la propria testimonianza. È prevista la partecipazione di artisti e cantanti come testimonial e sostenitori della campagna di sensibilizzazione nei confronti del vasto pubblico del festival.

Il Ministero della Salute sarà presente a Casa Sanremo con uno stand informativo sui tre programmi di screening che riguardano il cancro alla mammella, colon-retto e cervice uterina con l’obiettivo di promuovere la campagna di sensibilizzazione volta a rafforzare la cultura della prevenzione e incentivare l’adesione agli screening.

Alle 15, invece, il Ministro farà visita all'ospedale 'Borea', insieme al Presidente della Regione, Giovanni Toti, all'Assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola e al Direttore Generale dell'Asl 1 Imperiese Stucchi.