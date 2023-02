'Affaire' Blanco a Sanremo 2023, Bellini: "Un'esibizione di volgarità e mancanza di rispetto!"

“Ieri sera ho assistito, allibito come credo altri milioni di italiani, alla incredibile esibizione di volgarità e mancanza di rispetto del tale Blanco.

Mancanza di rispetto verso il pubblico, verso la manifestazione stessa e, non ultimo, verso i nostri fiori che come ogni anno impreziosiscono il palco del teatro Ariston. Fiori che, voglio ricordare, sono il vanto della nostra terra, frutto del duro lavoro di chi li coltiva, e quel tale prendendoli a calci ha preso a calci la nostra terra ed il lavoro e la passione dei nostri floricoltori. Una scena vergognosa che mi auguro non passi impunità. E non ci si passi sopra in nome dello THE SHOW MUST GO ON”. Questo il commento del consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini.