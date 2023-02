Tananai è cresciuto e torna a Sanremo con Tango: "Porto una nuova versione di me"

L'anno scorso al Festival Sanremo Tananai è arrivato in ultima posizione con "Sesso occasionale", ma ha saputo sfruttare al meglio la cosa, ottenendo un enorme successo per tutto il 2022.

"Maniera più serena rispetto all'anno scorso, se ho capito una cosa è che questo è un palco imprevedibile".

La canzone "Tango" che porta nel 2023 sul palco dell'Ariston parla di una storia d'amore passionale e a distanza. Rispetto all'anno scorso è un brano romantico, molto in stile sanremese che interpreta con un voca decisamente migliorata dopo le lezioni di canto.

"Non è una storia vissuta in prima persona, ma ci ho messo parte della mia esperienza. Sono molto contento di portarla qui" commenta l'artista.

"Sono maturato rispetto all'anno scorso, ho suonato, ho fatto un tour, sono andato con altri colleghi sui palchi, ci deve essere un'etica e una professionalità che l'anno scorso non avevo. Bisogna meritarsele le cose" aggiunge parlando della sua maturazione nel corso dell'anno appena trascorso. "Voglio portare un altro lato di me sul palco, questo è un modo per me di salutare il vecchio Tananai e portare quello nuovo".

In duetto è con Don Joe e Biagio Antonacci sulle note di "Vorrei cantare come Biagio" di Simone Cristicchi.

"Nato in maniera spontanea, ho conosciuto Biagio un paio di volte. Idea del duetto nata come una boutade, ho sempre ascoltato il pezzo con le orecchie di un bambino che vuole fare la musica in modo serio. adesso che le cose che stanno andando un po' bene volevo celebrare quel bambino che sognava questa cosa qua" commenta Tananai.