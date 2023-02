Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino: "Vogliamo scalare la classifica dei vostri cuori"

Hanno esordito sul palco dell’Ariston nel 2021 con la hit ‘Musica leggerissima’, ma Colapesce e Dimartino vantano una carriera (e un’amicizia) che dura da oltre dieci anni.

Il loro brano in gara si intitola ‘Splash’ ed è un tuffo nelle aspettative umane: “Tutti sentiamo il peso delle aspettative fin da quando veniamo al mondo” - spiegano i due artisti - “Ci sono tante persone che per arrivare a un obiettivo evitano la vita, e abbiamo scritto questo pezzo per abbassare un po’ la pressione”. La frase chiave del brano in gara a Sanremo è ‘Ma io lavoro per non stare con te’: “Questa parte ci ha fatto pensate a Luigi Tenco e alla sua ‘Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare’. C’è una sorta di scomodità in queste due affermazioni che mettono in discussione e fanno bene alla musica. Uscire dalla comfort zone della musica pop, fatta di ‘sole, cuore e amore’ funziona.

Anche la Ferragni ieri parlava del peso delle sue aspettative, perché dipende non dai successi e dalle disgrazie. Il concetto di aspettativa può essere molto tossico, inquinante, spesso si guarda alle vite degli altri e poco la propria”.

Nella serata duetti di venerdì porteranno sul palco Carla Bruni, con cui canteranno uno dei grandi classici della musica italiana: ‘Azzurro’, scritta da Paolo Conte e portata al successo da Adriano Celentano. “Abbiamo prima scelto il brano, perché richiama un po’ il nostro Splash, parla di un’estate in città, ma è un po’ lontana dalle sonorità che andavano di moda all’epoca. Il pezzo era molto famoso in Francia, e abbiamo pensato quindi a Carla. Ci sarà la sua voce con una versione completamente nuova e diversa, pensata per lei”.

Colapesce e Dimartino raccontano come stanno vivendo questo primo Sanremo senza mascherine: “Nel 2021 eravamo chiusi in stanza a fare interviste o sul palco per le esibizioni. Ora siamo davvero in piena atmosfera sanremese”.

Sul loro sodalizio artistico, spiega Dimartino: “Essere in duo ci da molta forza, ma anche molta indipendenza: in realtà noi faremo cose insieme finché avremo realmente voglia di farle. Il nostro legame non è 'legale', è un’amicizia, e nasce dal fare cose che ci piacciono. Una canzone come quella di stasera nasce nella libertà, sono molto grato a Lorenzo per avermi dato questa indipendenza pur essendo in due e credo che lui possa dire lo stesso”.

E aggiunge Colapesce: “Non c’è un segreto nella nostra amicizia, ci vogliamo bene a prescindere dalle canzoni. La nostra autenticità è genuina, sentiamo quello che scriviamo e speriamo arrivi”.

Questa sera faranno ascoltare per la prima volta Splash al pubblico: “Speriamo di arrivare nella classifica dei vostri cuori, che arrivi e piaccia. Non ci interessa la posizione. I premi passano… poi se ci volete far arrivare primi…”