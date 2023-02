Pegah Moshir Pour e Drusilla Foer sul palco dell'Ariston "per la libertà" di espressione in Iran

Pegah Moshir Pour content creator, italiana di origine iraniana, venuta a vivere in Italia con i genitori quando era piccola, è salita sul palco dell'Ariston

“In Iran, non sarei potuta essere così truccata e vestita e non avrei potuto parlare di diritti umani. Sarei stata arrestata o uccisa. Per questo ho deciso che la paura nn ci fa più paura".

La consulenza e attivista per è i diritti umani è intervenuta sul palco dell’Ariston insieme a Drusilla Foer. “Ricordiamo che la musica è un diritto umano".

Per ricordare il dramma che stanno vivendo i giovani oggi nel suo paese d'origine, la giovane ha usato la melodia e le parole di quello che è diventato l'inno della rivoluzione, "Baraye" di Shervin Hajipour, tra i vincitori dei Grammy Awards 2023.

"Per la libertà" è stata la conclusione scandita all'unisono da entrambe.