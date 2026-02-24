 / Rubriche

Rubriche | 24 febbraio 2026, 22:15

Da Chiavari a Sanremo, sul palco dell’Ariston Gianna Pratesi racconta il voto che fece nascere la Repubblica Italiana

106 anni il prossimo 16 marzo, pittrice e assidua lettrice di quotidiani rigorosamente ‘senza occhiali’, ai giovani ricorda: “Bisogna volersi bene”

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

106 anni il prossimo 16 marzo e un’inarrestabile voglia di raccontare di gare di nuoto, di pittura, di 24mila baci e della Repubblica, scelta il 2 giugno del 1946.

Gianna Pratesi, da Chiavari, è stata l’ospite d’onore della prima serata del settantaseiesimo Festival di Sanremo.

Affacciandosi al palco, ricevendo l’applauso del pubblico, Pratesi ha esclamato ‘Quanta gente eh’ prima di regalare a Carlo Conti un quadro dipinto da lei.

A me piace l’acqua, ho fatto anche una gara che ero giovanissima - racconta a Conti -. Abitavo a Chiavari. Avevo 18 anni, ma chi è venuta a nuotare era una campionessa d’Italia. Io sono andata lo stesso. C’era un giovanotto che giocava a pallanuoto e mi ha aiutato spiegandomi cosa fare. Non c’era nemmeno la corsia per me. Poi sono arrivata terza”.

Poi il ricordo di quel voto che cambiò le sorti di un paese intero: “In casa eravamo sicuri, tutti di sinistra a noi i fascisti proprio… Ho votato per la repubblica. E finalmente votavano le donne”.

Poi un ricordo del Festival: “A me piacciono le canzoni della Vanoni, ma anche ‘24mila baci’ mi fa ballare, o ‘Mamma Maria’ dei Ricchi e Poveri”.

Il segreto per una vita lunga? “Non so a dire il vero. Ho avuto una bella gioventù. Ho avuto una famiglia d’oro, sono stata bene. E poi, se una cosa da mangiare non mi piaceva, non me la facevano mangiare per forza. Ogni mattina leggo tre giornali”.

Poi ai giovani: “I giovani dovrebbero capire com’è la vita, non arrabbiarsi. Bisogna volersi bene”.


 

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

Foto di Duilio Rizzo

Isabella Rizzitano

