Amadeus e Morandi soddisfatti per il nuovo record di share: "Il festival è ancora lungo, andiamo avanti così"

"Dire che sono felice è veramente poco - ha commentato Amdeus -. E' la soddisfazione di un lavoro iniziato tanti mesi fa, con risultati incredibili. Il 52% di share ci aveva già lasciato felici. Sono d’accordo con Gianni - ha aggiunto - Questo è il picco più grande della mia carriera, ma ho conosciuto anche picchi più bassi. Così come lì non mi sono disperato, oggi vivo con la gioia, ma che condivido con affetti e chi lavora con me".

Soddisfazione per il conduttore anche per il dato importante sui giovani. "Parto sempre dai giovani, per cui i dati sui ragazzi per me è la notizia più bella. Al pubblico fedele del festival, si è aggiunto prepotentemente il pubblico di giovani".

"Un inizio incredibile ed emozionante anche per me, a partire dal canto dell'Inno, vedere che seguiva anche il Presidente, è stato emozionante".

Morandi era presente anche alla serata record del 1995.

"C'ero nel '95. Ma credo che per arrivare a un ascolto così ci vogliono un un’unione di forze. La presenza di Chiara sicuramente è stata importante, ma le canzoni erano belle, c'era bel clima. Andiamo avanti così, c’è tanto da lavorare".