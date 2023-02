Un fiore in sospeso da donare a qualcun altro: i Coma Cose incontrano i fan nel cuore di Sanremo (Foto e Video)

In tanti, oggi, non sono voluti mancare all’appuntamento con i Coma Cosa, che hanno lanciato un’iniziativa all’insegna della “sospensione”. E a Sanremo, se qualcosa viene lasciato sospeso, non può che essere un fiore. Di più, mazzi di fiori.

Sono quelli che il duo ha donato, presso il chiosco di piazza Muccioli nel cuore della città matuziana, ai tanti fan accorsi per ricevere i fiori, da donare a qualcun altro. E per dire grazie per il tanto affetto ricevuto.

Rilassati, soddisfatti per la performance di ieri sera, apprezzati da pubblico e critica per la canzone L’Addio, con la quale cantano l’essersi ritrovati come coppia dopo un periodo di crisi, hanno regalato decine di mazzi di fiori colorati, intrattenendosi con i fan, tra foto, video e autografi.