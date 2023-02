Sanremo: pienone già per il 'sound check' oggi pomeriggio al 'Suzuki stage' per Francesco Renga e Nek (Foto)

Pienone come se fosse il concerto vero e proprio, oggi pomeriggio in piazza Colombo, per le prove al ‘Suzuki stage’ con Francesco Renga e Nek che, questa sera si esibiranno con un brano nel corso del secondo appuntamento con il Festival di Sanremo e, subito dopo, con un breve concerto per chi sarà in piazza.

La zona antistante il palco era letteralmente gremita, tra residenti e turisti oltre a molti addetti ai lavori, per vedere il ‘sound check’ dei due cantanti ovviamente ‘armati’ di cellulare per cercare di fare qualche foto e video, seppur da molto lontano.

Dopo il concerto di ieri con Piero Pelù e stasera con Nek e Francesco Renga, domani toccherà alla savonese Annalisa, venerdì alla Rappresentante di Lista e, infine, Achille Lauro sabato sera. La capienza massima, lo ricordiamo, sarà di 1.850 spettatori.