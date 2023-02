Ospedaletti: 20enne arrestato per possesso di droga, aveva quasi 100 grammi hashish pronto in dosi

Anche in questi giorni in cui l’attenzione sembra tutta focalizzata sul Festival della canzone italiana di Sanremo, continua l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della nostra provincia.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Ospedaletti hanno arrestato in flagranza un 20enne per detenzione di droga. E’ stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per la cessione. Una successiva perquisizione a casa ha permesso poi di trovare altri 20 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché un coltello serramanico. Al termine degli accertamenti di rito il 20enne è stato accompagnato in stato di arresto al proprio domicilio in attesa del rito per direttissima.

Un altro arresto è stato invece messo a segno nella tarda serata dai Carabinieri di Ventimiglia. Si è trattato di un’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip di Imperia nei confronti di un 45enne della Guinea che, a seguito di un’articolata attività di indagine condotta nell’area dello scalo merci della cittadina di confine, aveva permesso di individuare e smantellare un sodalizio di diversi stranieri abitualmente dediti allo spaccio di hashish e cocaina anche a minorenni del luogo. L’uomo, associato alla casa circondariale di Sanremo, è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di diverse violazioni alla normativa sugli stupefacenti commesse negli ultimi mesi in concorso con altri stranieri.