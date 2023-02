Sanremo 2023, Giorgia: "Mi aspetto molta emozione da questo Festival"

Con “Parole dette male” Giorgia torna dopo 22 anni al Festival di Sanremo. Si tratta della sua quinta esperienza a Sanremo, festival che vinse nel 1995 con “Come saprei”.



"Quella canzone la cantavo con un po' di incoscienza, mi sono fatta guidare" commenta l'artista che oggi con più maturità porta un nuovo pezzo cantato con maggiore consapevolezza.

“Per farmi tornare ha prevalso la capacità persuasiva di Amadeus. Non me la sentivo ma mi ha fatto pensare al festival come un atto di vicinanza verso il pubblico. Sanremo ha in sé un pezzo della mia vita, ogni volta ti trasforma. A 50 anni, dopo un periodo di incertezza, me lo ha fatto sembrare come il posto adatto per ripartire” spiega durante la conferenza stampa al Casinò.

“Mi aspetto molta emozione da questo Sanremo, che è poi quello che mi conduce di più. Sanremo è scuola perfetta per imparare a vivere le emozioni”.

La canzone

Parole dette male parla di una storia passata che vive solo nei ricordi, e in quelle “ultime parole, quelle dette male, maledette”.

“Racconta di saper lasciare andare. Ci sono momenti della vita che sono vissuti e finiti, ma a volte si rimane legati e avendo l’età che ho adesso mi sento di poterla interpretare con sentimento. Un modo per mettere di vivere nel passato, vedere quello che c’è davanti".

Durante le prove l’impressione è stata quella di un testo basato sulla fine di una storia raccontata a tratti con immagini fin troppo didascaliche. Tra arrangiamento e testo è effetti un tuffo in qualche decennio fa.

“La canzone è la cifra sonora del disco Blu. È un modo nuovo di cantare la ballad” conferma Giorgia.

A firmare il pezzo di Giorgia, prodotto da Big Fish, è il cantautore torinese, Liede, in collaborazione con Bianco.

Serata cover

Per la serata cover, si esibirà con Elisa su "Luce (Tramonti a nord est)" (Elisa) / "Di sole e d'azzurro" (Giorgia).

“Elisa è stata un pensiero istintivo. Cantare con lei è bello. Qualcosa che mi nutre musicalmente. Il fatto di essere insieme ci dà coraggio e la voglia di restituire. È una celebrazione di un pezzo della nostra vita al festival".