Sanremo 2023, Amadeus difende la libertà di espressione: "Ai bambini va spiegata bene la diversità"

Come tutti gli anni Sanremo è anche palcoscenico di polemiche politiche, non ultima quella sollevata dalla deputata FdI, Maddalena Morgante.

Già ieri durante la prima conferenza stampa il direttore artistico Amadeus aveva difeso la scelta di avere in gara Rosa Chemical, un autore rappresentate della libertà di espressione e del gender fluid: "Magari la canzone sarà la preferita dei suoi figli".

Un concetto ribadito anche oggi: "Non ascolto molto le opinioni politiche, non amo le etichette. Ma ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede, Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri".

E sul fatto che il programma sia guardato da adulti e bambini, non ne fa un problema. "Ai bambini va spiegata la diversità. L’amore non deve essere etichettato e va portato ovunque. Il problema è che i genitori siano in grado di spiegarlo ai loro bambini."