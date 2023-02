Il futuro del Festival è fuori dall’Ariston? Biancheri “Serve un percorso con Regione e Rai”, Amadeus “Non è detto non si possa pensare a qualcosa di nuovo” (Video)

Come ormai è consuetudine festivaliera degli ultimi anni è tornato di attualità il tema del futuro della manifestazione e del teatro che da anni la ospita. Non è un segreto: Rai e artisti considerano l’Ariston una struttura ormai obsoleta e più volte si è ipotizzato un futuro diverso.

“L’Ariston è un luogo sacro, ma non è detto che non si possa pensare a qualcosa di nuovo - ha dichiarato Amadeus durante la conferenza stampa odierna - c’è l’esigenza di un teatro molto importante. Io sono affezionato all’Ariston che ha un suo fascino e anche l’anno prossimo sarò felicemente all’Ariston”.

“L’amministrazione deve essere attenta a creare dei finanze project per portare il festival a tutti gli spettatori, anche a chi non ha un biglietto, è un discorso che va ampliato - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - per il progetto Pala Festival deve essere costruito con Regione e con Rai”. Leggi: servono finanziamenti, il Comune da solo non ce la può fare.