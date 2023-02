Terremoto in Turchia: il consiglio comunale di Taggia unito per manifestare solidarietà

La maggioranza del gruppo Insieme e i consiglieri comunali di minoranza dei gruppi 'Progettiamo il Futuro', 'Progetto Comune' e 'L'Alternativa', hanno diramato un messaggio unitario: "A poche ore dal drammatico terremoto che ha devastato la Turchia ci sembra giusto manifestare vicinanza ad una popolazione che è presente e radicata da tempo nel nostro comune quanto in generale nel ponente ligure. - spiegano dal consiglio comunale - Sono ore difficili, dai media e dalle agenzie si apprende di oltre 5mila morti. Una grave ferita per questa nazione e per il suo popolo".

"Come consiglio comunale riteniamo importante e giusto esprimere solidarietà alle tante famiglie che hanno lasciato la loro terra per vivere qui da noi. - aggiungono - In questa fase emergenziale era giusto non lasciar passare nel silenzio questa tragedia e come amministratori abbiamo condiviso in maniera immediata la vicinanza verso le persone e le famiglie turche di Taggia che vivono con apprensione queste ore di difficoltà, lontano dai propri cari e magari senza la possibilità di mettersi in contatto con loro. Taggia c'è".