Sanremo: il 15 febbraio, stop all'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città

Mercoledì 15 febbraio sarà interrotta l’energia elettrica in Strada Collette Beulle (dal civico 1 al civico 129 dispari e dal civico 2 al civico106 pari) e in strada Cascine Lunaire (dal civico 2 al civico 10, strada del Colle civico 8 e 40) a Sanremo. A comunicarlo è l’Amaie che interverrà sulla rete di distribuzione, dalle ore 8 alle 15 circa, per lavori programmati. Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione