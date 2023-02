"Finalmente Carnevale 2023" a Vallecrosia, scatta il divieto di sosta sul solettone sud

Per consentire lo svolgimento in totale sicurezza della manifestazione ‘Finalmente Carnevale 2023’, che andrà in scena sabato prossimo dalle 14 a Vallecrosia, sul solettone sud, dalla zona 'casetta dell’acqua' sino alla 'bretella Anagrafe', su entrambi i lati scatterà dalle 7 alle 19 il divieto di sosta con rimozione forzata. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Una decisione presa dal comando di polizia locale per garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e del traffico in occasione dell’evento organizzato dal comune di Vallecrosia in collaborazione con l’associazione Il Borgo Antico e a cura di Fiori Eventi.

Contro gli eventuali trasgressori la polizia locale procederà "a norma delle vigenti disposizioni in materia, previste dal codice della strada".