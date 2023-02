Avis Budget Group debutta a Sanremo con la sua nuova filiale: da oggi è in via San Francesco

Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo, nella Città dei Fiori, con l’apertura della sua nuova filiale multibrand. L’apertura di Sanremo si va ad aggiungere a quelle più recenti di Napoli e Milano.

A partire da oggi l’ufficio sarà aperto e opererà con i quattro brand del gruppo: Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu. Una data non casuale, che vedrà la nuova filiale aprire in concomitanza con l’avvio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, la quale, come ogni anno, porterà nella Città dei Fiori un gran numero di persone e di protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.

Avis Budget Group sarà disponibile per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente, dall’auto familiare per esplorare tutte le meraviglie della costa ligure all’utilitaria per muoversi in città, fino al furgone per gli spostamenti più pesanti: tante esperienze di noleggio in un unico ufficio. Inoltre, per tutto il Festival, dal 7 all’11 febbraio, sarà possibile incontrare per le strade di Sanremo l’inconfondibile Fiat 500 Arcobaleno Limited Edition, 100% elettrica e simbolo della guida eco-friendly a zero emissioni del brand Maggiore.

La nuova filiale Avis Budget Group si trova in Via San Francesco 107 e sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Attiva dal 23 gennaio scorso, la filiale di Napoli opera con i brand Avis e Budget e si trova in Via Mergellina 34a, in una delle zone più affascinanti del capoluogo campano. L’ufficio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Milano la nuova filiale Avis Budget Group di Piazza Udine 1 è presente - con tutti e quattro i brand - nella zona nord-est della città e va a rafforzare la presenza del gruppo nella città meneghina che vive oggi un forte momento di attrattività turistica. La filiale è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, e il sabato dalle 9 alle 12:30.