Sanremo 2023: ‘Nuovoimaie’ presente al festival con uno spazio al Palafiori e con il Premio Enzo Jannacci

Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, NUOVOIMAIE torna in presenza al Festival di Sanremo con tante novità!

Dal 7 all’11 febbraio ci sarà al Palafiori di Sanremo lo Spazio NUOVOIMAIE, luogo di incontro per artisti, manager, esperti dell’industria musicale e giornalisti.

In questo spazio sarà infatti possibile assistere a panel, interviste, dirette social e approfondimenti sul music business e a showcase musicali a cura di iCompany con il coordinamento artistico di Massimo Bonelli.

«Questa è l’edizione della vera ripartenza e la presenza della nostra collecting non poteva che essere dedicata a valorizzare il lavoro degli Artisti» afferma Andrea Micciché, presidente NUOVOIMAIE.

Durante gli incontri allo Spazio NUOVOIMAIE si parlerà di musica sostenibile, i nuovi trend del mercato musicale, delle nuove prospettive introdotte dalla Direttiva Copyright ai nuovi diritti degli Artisti sulle piattaforme digitali, del coinvolgimento diretto degli studenti per favorire una cultura della legalità nell’utilizzo di musica ai dati del successo della musica italiana nel mondo, della scoperta dei talenti e della gestione del successo, ma anche di temi di approfondimento delle iniziative del NUOVOIMAIE a favore dei musicisti e dei progetti legati a musica e nuove tecnologie.

Di seguito il programma dei panel nello Spazio NUOVOIMAIE al Palafiori di Sanremo:

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO

ore 15.30 – “Cosa significa fare musica sostenibile?”

con Mario Limongelli (presidente PMI), Luca Barone (segretario PMI), Francesca Trainini (presidente IMPALA)

ore 16.30 – “Musica e direttiva copyright: più compensi agli artisti”

con Sergio Cerruti (presidente AFI), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE)

dalle 17.30 alle 19.30 – showcase di Cafiero & Co, Filodiretto e Berben Band.

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

ore 15.30 – “Il manager musicale, cosa fa e perché è importante per un artista: a tu per tu con Pietro Camonchia”

dalle 17.30 alle 19.30 – showcase di Federica Chichi, Giovanni Segreti Bruno, Motus e Isotta.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

ore 15.30 – “Artisti, mercato e musica: le nuove frontiere della digitalizzazione”

con BDOPE (producer), Luca Finardi (co-founder e sole administrator Gut Music), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE), Giovanni Valle (co-founder Thaurus). Modera Giampiero Di Carlo (ceo Rockol)

dalle 17.30 alle 19.30 – showcase di CAROLINA REY x Moise, Houston, Tacoma, Giorgio Moretti, Mille e Marco Zorzetto.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO

ore 15.00 – “Le iniziative del NUOVOIMAIE a favore dei musicisti: bandi e fondi del settore musica”

con Andrea Marco Ricci (Consigliere d'Amministazione del NUOVOIMAIE per il settore musica)

dalle 17.30 alle 19.30 – showcase di Napoleone, Yuman, Romeo & Drill, Eleonora Toscani e Olivia XX.

SABATO 11 FEBBRAIO

ore 15.30 – “Guarda come cresce la musica italiana: un successo di mercato, pubblico e critica”

con Enzo Mazza (ceo FIMI), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE), Gianni Sibilla (presidente di Italia Music Lab)

ore 16.30 – “Fare scouting: come si scopre un talento”

con Antonio Fillippelli (direttore artistico di X Factor), Gianmaria (artista in gara al Festival)

dalle 17.30 alle 19.30 – showcase di Melga, Alex Allyfly, Iosonorama e Monnaelisa.

Nei passati due anni, NUOVOIMAIE non ha rinunciato ad assegnare il Premio Enzo Jannacci – riservato a uno dei giovani in gara al Festival della Canzone italiana – anche se da remoto. Quest’anno il titolo verrà consegnato venerdì 10 febbraio alle 15.40 nella Sala Stampa del Casinò di Sanremo. A contendersi il riconoscimento, insieme a una borsa di studio per la formazione, sono i Colla Zio, Gianmaria, Olly, Sethu, Shari e Will.

NUOVOIMAIE, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è una collecting nata nel 2010. Fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Intermedia i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e di coro.