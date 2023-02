Sanremo 2023, al Palafiori si apre lo Spazio del NUOVOIMAIE con Joseba Academy (Foto)

Domani alle 12 presso il Palafiori di Sanremo si apre lo Spazio del NUOVOIMAIE con Joseba Academy in occasione del Festival della Canzone Italiana. Il maestro Enzo Campagnoli, direttore artistico, e Gianni Testa, presidente, presentano il primo degli appuntamenti previsti nello Spazio del NUOVOIMAIE.

Per il maestro Enzo Campagnoli, è la 17esima volta che calca il palco più famoso d’Italia. Un direttore e musicista stimato nel panorama musicale e non solo. Con loro saranno presenti Maurizio Caridi, Massimo Bonelli, Silvana Matarazzo, Claudia Barcellona, Leopoldo Lombardi, Sergio Cerruti.

Il prossimo 18 febbraio, ci saranno, presso la Joseba Academy di Roma, le audizioni per poter entrare nel secondo gruppo di allievi che potranno intraprendere il loro iter formativo. Una grande possibilità per far ascoltare il proprio potenziale e poter entrare nella rosa degli artisti che saranno impegnati nel percorso discografico, televisivo o cinematografico con personaggi del mondo dello spettacolo che metteranno a disposizione la loro professionalità. La Joseba Academy oltre che un periodo formativo, regalerà anche l’esperienza unica di incontri con le guest star che interverranno durante l’anno accademico: Orietta Berti, Michele Bravi, Briga, Emanuel Lo (attualmente coach ad Amici), Clementino, Amedeo Minghi, Luisa Corna e Massimo Boldi.

A tenere le masterclass sono stati chiamati in qualità di docenti il maestro Enzo Campagnoli, anche direttore artistico dell’Academy, Gianni Testa, fondatore del gruppo discografico Joseba, Dada Loi, Leopoldo Lombardi, Luca Notari, Mariapia Liotta, Alma Manera, Giovanni Segreti Bruno, Claudia Barcellona, Ennio Zanini, Silvana Matarazzo, Francesca Ficara, Giovanni Germanelli, Marco Vito, Ciro Barbato, Loretta Martinez, Luca Pitteri, Maurizio Caridi, Serena K. Baldaccini, Samuel Montegrande, Ivan Lazzara, Gianna Martorella, Daniela Fazzolari, Andrea Amati, Giordano Sangiorgi “MEI”, Massimo Bonelli e tanti altri illustri colleghi. Incontro durante l’anno accademico con il professor Ugo Cesari (Foniatra di fama internazionale) con sedute di Logopedia in sede a cura del dottor Emanuele D’onofrio.

Il programma di Joseba Academy è articolato nelle diverse sezioni che vanno a toccare i vari aspetti di essere artisti nel panorama attuale: scrittura inedito, canto pop, musical, consulenza di immagine, diritto musicale e dello spettacolo, comunicazione, storia del Festival di Sanremo, musicoterapia, dizione, recitazione e presenza scenica, utilizzo software musicali, gestione social. Nel frattempo proseguono le masterclass del primo gruppo di artisti prescelti che hanno aderito all’anno accademico 2022/2023 e che con grande soddisfazione parteciperanno al live previsto per la prossima estate. Il ventaglio di opportunità, grazie a questo nuovo progetto, è molto ampio.

L’accesso alle audizioni è gratuito ma su prenotazione tramite la mail info@josebaacademy.com.