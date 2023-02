Bordighera: Ciufoli e Formica per 'Fughe di Teatro', domenica 19 febbraio lo spettacolo "Il sequestro"

La programmazione di Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera approda al suo ultimo appuntamento. Domenica 19 febbraio, va in scena - matinée alle ore 18.00 - "Il sequestro", pièce inedita in Italia - tradotta dall'opera del drammaturgo spagnolo Fran Nortes - per la serata conclusiva di un percorso che ha portato sul palcoscenico della Città delle Palme spettacoli di prima fascia della circuitazione nazionale con notissimi interpreti (dagli Oblivion a Chiara Francini passando per Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi), realizzando il tutto esaurito ed un forte coinvolgimento di pubblico che premiano una edizione di grande rilancio dopo le difficoltà della pandemia.



"Il titolo della pièce gioca sul significato drammatico sviando dalla divertente trama congegnata secondo una macchina teatrale perfetta, in un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti secondo il migliore registro del genere commedia per cui è noto il regista Rosario Lisma.- spiegano gli organizzatori - Il mercato rionale non può chiudere! Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, compresa la sua, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio del ministro che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con l’ingenua sventatezza del cognato Mauro, mentre se la ministra è sicuramente una cinica farabutta, c’è chi è anche peggio di lei…".



"Capitanato da Roberto Ciufoli e Nino Formicola, un irresistibile quintetto di attori che annovera anche Sarah Biacchi, Daniela Marmi, Alessandra Frabetti, per una pièce il cui coinvolgente meccanismo comico, ironico e mai volgare, costringe il pubblico a riflettere, fra una risata e l’altra, sui temi sempre dolorosamente attuali del potere, della burocrazia, della corruzione e del lavoro".