San Bartolomeo al Mare: per la Fiera della Candelora controlli medici del Lions Club Diano Marina

Il Lions Club Diano Marina ha partecipato alla Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare nei giorni 3 e 4 febbraio, con il mezzo polifunzionale del Distretto Ia3.

E' stato predisposto il controllo della glicemia postprandiale e alla misurazione della pressione arteriosa

Mettere a disposizione degli altri competenze professionali è uno dei più nobili scopi del lionismo. Se poi le competenze sono di natura medico-sanitaria e le stesse sono supportate da adeguate competenze l’iniziativa del Lions Club Diano Marina si tramuta in servizio utilissimo alla collettività.

I soci del sodalizio sono sempre pronti a scendere in piazza per andare incontro ai bisogni del territorio nel segno del motto del Lions Club International: We Serve.

Gloria Crivelli

Addetto Stampa Lions Club Diano Marina