Elezioni Comunali: a breve un articolato programma dell'UDC provinciale assieme al Centrodestra

L’ UDC presenterà presto con il Centrodestra un articolato programma per gli elettori che eleggeranno i nuovi Sindaci e i nuovi Consigli Comunali delle città che andranno al voto prossimamente a Imperia, Ventimiglia, Bordighera, Aurigo, Cosio d'Arroscia, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora e Vallecrosia.

“Nel frattempo mi piace ricordare – spiega il Commissario Provinciale UDC Anna Maria Panarello - le parole del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, che auspica ‘una politica che guardi all’indispensabile interesse superiore, che ci impone di mettere da parte gli interessi personali, per pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte serie che diano sicurezza e motivi di speranza a tutti’. L’Udc da sempre è cristianamente ispirata al servizio del popolo, per il bene comune, sull’esempio del Beato Don Sturzo e di Alcide De Gasperi, con interventi concreti d’ispirazione cristiana: lavoro e giustizia sociale per i giovani e gli anziani, per la famiglia e per le persone sole o diversamente abili o fragili, oltre alla difesa e alla tutela della vita. Come umili eredi dell’amato simbolo dello Scudo Crociato e del Popolarismo che hanno fatto risorgere l’Italia dalle ceneri della seconda guerra mondiale, oggi ci sentiamo impegnati ad aiutare le nostre belle città della Provincia di Imperia per la costruzione del bene comune, richiamandoci ai valori fondanti della persona: Onestà, Sobrietà, Competenza, Trasparenza. Lo scenario politico generale, nazionale e anche europeo, è sconfortante: corruzione, tangenti, peculato, ruberie di denaro pubblico da parte di politici disonesti ‘uccidono moralmente e fisicamente’ - come scrive il Gruppo Abele che aggiunge - ‘la corruzione è una mega tassa occulta che impoverisce il paese sul piano economico, politico, culturale e ambientale’.



Chi si candida oggi deve mettere da parte gli interessi personali o personalistici e dare risposte serie ai bisogni di sicurezza e di speranza di tutti, con una gestione sana, civile e democratica dei soldi pubblici. A tal fine l’Onestà e l'incorruttibilità sono i primi requisiti che si pretende dai politici. I cittadini invocano anche la Sobrietà dei loro rappresentanti affinché siano meno spreconi e meno avidi di denaro, che riducano i compensi eccessivi (pagati con soldi pubblici) di alcuni loro incarichi politici; compensi scandalosi se confrontati con gli stipendi e le pensioni medie dei comuni mortali: incarichi superpagati che qualche volta vengono ‘donati’ a incompetenti, in cambio di voti o liste a volte inesistenti. Le nostre città chiedono a gran voce Competenza alle persone che le amministreranno con i soldi pubblici. Infine i nostri cittadini della Provincia di Imperia chiedono Trasparenza, perché hanno diritto di conoscere come ogni soldo pubblico viene speso dalle Amministrazioni Comunali. Onestà, Sobrietà, Competenza, Trasparenza, valori antichi e moderni fondanti della persona e imprescindibili se si vuole essere cristianamente al servizio del popolo per il bene comune”.



Per informazioni e aiutare il progetto politico dell’UDC telefonare a 348 4249069. Commissario Provinciale UDC, Avv. Anna Maria Panarello.