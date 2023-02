Lo chef ventimigliese Mauro Colagreco nominato in Francia cavaliere della Legione d'Onor

Confesercenti si unisce alle congratulazioni già espresse in questi giorni per la nomina in Francia dello chef del Mirazur Mauro Colagreco come cavaliere della Legione d'Onor.



"La cerimonia si è svolta presso la sede dell'UNESCO a Parigi dove lo chef ha ricevuto il distintivo dal direttore generale dell'organizzazione e dal già presidente della Repubblica François Hollande, alla presenza di sua moglie, Julia Colagreco, e Yves Juhel, sindaco di Menton e presidente della CARF. Per Confesercenti, Mauro Colagreco, ambasciatore di buona volontà per la biodiversità, residente a Ventimiglia, è sempre un punto di riferimento per il nostro ponente ligure, avendo cresciuto nei suoi locali molti suoi allievi, chef che oggi operano con successo nell’Olimpo della gastronomia ligure, ma è anche da sempre un importante testimonial dei prodotti agricoli delle nostre terre, grande frequentatore del mercato coperto di Ventimiglia".