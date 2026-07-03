Sanremo, nuovo open day al Palafiori per il rilascio delle carte d'identità elettroniche

Si svolgerà domani, sabato 4 luglio, una mattinata straordinaria di apertura senza appuntamento agli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori, in corso Garibaldi 1. Dalle ore 9 alle 13, l'iniziativa sarà riservata alla sostituzione della carta di identità cartacea con la nuova carta di identità elettronica.

Si precisa che, sebbene il Governo abbia prolungato gli effetti dei vecchi documenti cartacei solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i fornitori di pubblici servizi fino alle loro naturali scadenze, a far data dal 3 agosto 2026 le vecchie carte non avranno comunque più validità per l’espatrio, oltre a non presentare i vantaggi di identità digitale delle nuove CIE.

Per ottenere la sostituzione, gli utenti dovranno presentarsi muniti della vecchia carta di identità, oppure della denuncia in originale di furto o smarrimento. Sarà inoltre necessario esibire il tesserino sanitario TEAM e consegnare due fototessere recenti uso carta di identità, scattate a bocca chiusa, senza occhiali o comunque con lenti trasparenti privi di riflessi e montatura leggerissima, a capo e fronte scoperti. Il costo per il pagamento dei relativi diritti è di 22 euro in contanti.

Al momento della sottoscrizione della nuova CIE, al cittadino verrà inoltre chiesto se intenda dare il proprio consenso alla donazione di organi dopo la morte. Si tratta di una scelta che richiama a una precisa responsabilità morale, rispetto alla quale è possibile esprimersi a favore, contro, oppure scegliere di non manifestare alcuna volontà.

Quest’attività straordinaria è rivolta esclusivamente ai cittadini italiani e comunitari maggiorenni residenti a Sanremo, inclusi i cittadini italiani iscritti nelle liste AIRE del Comune, purché in possesso di carta di identità cartacea. A richiesta, saranno rilasciati anche i duplicati dei codici PIN e PUK.

In caso di elevata affluenza, gli uffici applicheranno il solo criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere, e per l'occasione è stato previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso. Si rammenta altresì che l’Amministrazione comunale garantisce già le aperture straordinarie di quattro sportelli senza appuntamento dedicati all’emissione delle nuove carte di identità elettroniche nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle 18, un servizio che Proseguirà fino al 31 luglio.

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Carte di Identità è contattabile via e-mail all’indirizzo cartaelettronica@comune.sanremo.im.it oppure tramite l’Ufficio URP situato al pian terreno del Palafiori.