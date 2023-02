Festival di Sanremo: il sindaco Biancheri trova accordo con la Rai, spazio riservato ai disabili sul green carpet

Per tutta la settimana del Festival di Sanremo le persone con disabilità motoria avranno un posto sulla passerella del green carpet. È quanto assicurato in serata dal sindaco Alberto Biancheri.

Dopo la denuncia di una ragazza imperiese in carrozzina, Laura, il primo cittadino si è subito impegnato a trovare una soluzione con la Rai. È stato attivato un confronto e poche ore fa la conferma di una soluzione, con l'impegno da parte dell'azienda a garantire l'inclusività.

Uno spazio ad hoc sarà riservato alle persone diversamente abili su sedia a rotelle, affinché possano vivere a pieno la magica atmosfera del Festival davanti al teatro Ariston. Laura, 29enne laureata in giurisprudenza con una grande passione per la musica solo pochi giorni fa parlava di sogno da realizzare facendosi fotografare in centro a Sanremo. A volte i sogni si avverano.