Sanremo (IM): Mediterranée una pausa di gusto e relax in riva al mare e immersi nel verde

Il Médititerranée è una struttura elegante e rinnovata da poco. A pochi passi dal centro città, lontana dal traffico e dal rumore, ma in una zona dove è possibile trovare facilmente parcheggio: un elemento da non sottovalutare nella città dei fiori e delle canzoni.

“Ottima cucina e vista mare impagabile, in un’oasi di tranquillità, è questa la formula vincente” spiega Giuseppe Rizzo uno dei titolari dell’attività ed instancabile animatore cel locale, proponendo serate a tema ed eventi mondani, che riscuotono sempre grande successo.

In occasione del Festival della Canzone, ospiterà importanti emittenti radio- televisive, serate glamour e fra questa l’importante iniziativa del “Piatto festival” con lo chef internazionale Enrico Derflingher, promosso da Cna Sanremo con il gruppo Morenews.

La piscina olimpionica, circondata dal verde di un incantevole parco, è lo sfondo di un servizio, che inizia con la colazione al mattino, prosegue a pranzo con la formula bistrot, si concede al tramonto al rito dell’aperitivo e si conclude la sera con la possibilità di una cena elegante e raffinata.

In cucina opera una chef giovane, ma di grande esperienza, Sara Gianfranchi originaria di La Spezia.

Dopo importanti esperienze all’estero prima a Londra nel ristorante Dans le noir e poi a Tenerife, dove ha lavorato nelle più importanti cucine di hotel di lusso, dal maggio dello scorso anno è tornata in Italia ed ha preso con cioraggio e passione le redini di questo locale.

Propone una cucina giovane e deliziosa dove grande protagonista è il pescato locale, non solo il più famoso Gambero rosso, ma anche pesci più poveri come lo Sgombro, la Triglia e Sorallo, proposti in raffinati piatti. Per le preparazioni accurate e deliziose utilizza prodotti di grande eccellenza, provenienti dal vicino porto o dal mercato annonario.

La carta segue il ritmo delle stagioni con una proposta più veloce a pranzo, dove si possono trovare gustosi primi piatti e prelibatezze come la battuta di carne Fassona o il crudo di pesce.

Le paste meritano un assaggio perché sono tutte fatte a mano e si accompagnano a sughi raffinati come il ragù di polpo o con la salsiccia e funghi, e insieme alle verdure di stagione.

Ottimo il rapporto qualità prezzo, sia pre le proste del mezzogiorno sia scegliendo alla carta la sera.

La cantina propone un discreto numero di etichette, con un ragionevola ricarico ed in grado di accontentare tutte le esigenze della clientela.

Il Mediterranée Mare & Cucina si trova a Sanremo in via Anselmi n.6 e dispone anche di un comodo accesso dalla pista ciclabile, mail: info@mediterraneesanremo.com; telefono: 0184 550743. Ha una vivace presenza sui social e una aggiornatissima pagina Facebook dove potete consultare il menù e trovare le proposte delle serate a tema.