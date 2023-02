Sanremo: da martedì al Miramare The Palace l'esposizione "Sinestesie"

Martedì, alle 15, si apre a Sanremo la preview dell'esposizione "Sinestesie". "Sinestesie è il giusto proseguo di Sinfonie a Colori, unione tra musica e arte, tra colore e note" - così il Direttore Artistico Elena Rede presenta la nuova esposizione in cui mostra il suo imponente Re Nasci.



L' esposizione si svolgerà presso il prestigioso edificio Liberty affacciato sul mare che esprime una vibrazione energetica preziosa dal fascino d'antan, il Miramare the Palace. Il Direttore Alessandro Materazzi e l'Administration Manager Valeria Montaldo hanno collaborato a questo prestigioso evento - con il partnerariato dell'Associazione Culturale gli Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana. "Ogni anno le sale del magnifico palazzo con uno stupendo giardino esterno con piscina ospitano un tributo all'arte contemporanea. - sottolineano i promotori dell'esposizione - Oltre agli artisti già presenti nella scorsa edizione (Andy dei Bluvertigo, Marika Lagana' e Italo Corrado), Elena Rede propone un'opera surrealista di Luca Alinari, prezioso gioiello della storia dell'arte italiana ed un'opera di Diego Papagna, visual artist".



"Poseidone o Nettuno, Signore delle maree e le nereidi emerse dagli abissi, hanno ispirato l’installazione di Elena Rede, forza atavica che riemerge oltre ogni tempo. Elena ha incontrato l'apprezzamento di molti celebri critici d'arte tra cui Vittorio Sgarbi, Giovanni Faccenda, Philippe Daverio. 'Brucio, corrodo, scolpisco, svuoto. Vorrei sprigionare dalla materia l’essenza, la verità… la bellezza che è Spirito'. Una sola frase che l’artista, come un mantra, vive dentro la sua arte in una sorta di tempo-spazio indefinibile.Vari e prestigiosi i riconoscimenti pubblici, a livello internazionale, fin qui ottenuti. - proseguono - Fra le mostre più importanti che l’hanno vista protagonista negli anni, si ricordano quella a Villa Doria Pamphili (Roma), al Museo Stattbad (Berlino), al Carrousel du Louvre (Parigi), ad Art Basel (Miami), al Padiglione Italia dell’Expo (Milano), al Sanat Fuari (Istanbul), al Grimaldi Forum (Principato di Monaco), alla Biennale di Venezia, a Palazzo Verbania al confine italo-svizzero sul Lago Maggiore".