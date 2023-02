‘Festival story’: tutto pronto a Sanremo per la partenza 40 cantanti selezionati, ecco i nomi

E' inziato il countdown. Martedì e mercoledì prossimi andrà in onda il ‘Festival Story 23’, rassegna canora con interpreti che si esibiranno sui brani del Festival di Sanremo dal '51 ad oggi, presentati da Agostino Orsino e un narratore che racconterà aneddoti e cuoriosità sui cantanti e sui brani scelti.

Le serate saranno trasmesse in diretta streaming su Alma Star Tv su Facebook e Youtube dal Mamely Ristopub di Sanremo. Gran lavoro svolto dai selezionatori dell'associazione ‘Viva Armea’, che ha organizzato l'evento: hanno fatto domanda di partecipazione più di 120 cantanti per i 40 posti disponibili, con quelli scelti che hanno dimostrato di avere doti canore di alto livello.

Domenica, al Mamely dalle 19, Alma Star Tv (canale ufficiale dell'evento), intervisterà i cantanti selezionati, gli ospiti, il pubblico e gli sponsor della kermesse, creando un anteprima di presentazione dell'evento. Si esibiranno martedì: Luciana Modesti con ‘Nel blu dipinto di blu’ di Modugno, Federico Veggian con ‘Portami a ballare’ di Luca Barbarossa, Simona Lanteri con ‘Dimmi come’ di Alexia, Gian Carlo Silvestri con ‘Cosa resterà degli anni '80’ di Raf, Lisa Pucci con ‘Ragazza di periferia’ della Tatangelo, Adriano Bianchi con ‘L'essenziale’ di Mengoni, Maria Pina Cava con ‘Messaggio d'amore’ dei Matia bazar, Luca Rolando con ‘Cuore matto’ di Little Tony, Liria del Lario con ‘Come le foglie’ di Malika Ayane, Paolo Pippione con ‘Spalle al muro’ di Renato Zero, Alessandra Mari con ‘Com'è straordinaria la vita’ di Dolcenera, Riccardo Tulipanti con ‘7000 caffè’ di Alex Britti, Marisa D'aloisio con ‘Raccontami di te’ di Marco Masini, Ferruccio Barricalla con ‘Lontano dagli occhi’ di Sergio Endrigo, Emilia Latella con ‘Lei verrà’ di Mango, Guido Mari con ‘I tuoi particolari’ di Ultimo, Beatrice Anfossi con ‘Sono solo parole’ di Noemi, Alessandro Fontò con ‘Mistero’ di Enrico Ruggeri, Maria Pia Paonessa con ‘Ora esisti solo tu’ di Bianca Atzei ed infine Maria Nardozza con ‘E dimmi che non vuoi morire’ di Patty Pravo.

Mercoledi 8 si esibiranno invece: Gianfranco Cabutti con ‘Perdere l'amore’ di Massimo Ranieri, Valeska Cotza con ‘Che sarà di me’ di Massimo di Cataldo, Massimo Vaccaro con ‘Si può dare di più di Ruggeri-Tozzi-Morandi, Rosalia Selvaggio con ‘E io penso a te’ di Spagna, Alex Donzella con ‘Se stiamo insieme’ di Cocciante, Olinda Di Dea con ‘E’ la mia vita’ di Albano, Pino Suppa con ‘Emozioni’ di Toto Cotugno, Anna Gatti con ‘Le notti di maggio’ della Mannoia, Maurizio Grazioli con ‘Uomini soli’ dei Pooh, Paolo Pippione con ‘Nel blu dipinto di blu’ di Modugno, Isabel Ravasio con ‘E’ tutta colpa mia’ di Elodie, Angelo Fiume con ‘L'acrobata’ di Zarrillo, Florens Paravati con ‘Forse sei tu’ di Elisa, Bruno Piras con ‘Il clarinetto’ di Arbore, Chiara Piras con ‘In equilibrio’ di Ilaria Porceddu, Paolo Martini con ‘Il diario degli errori’ di Michele Bravi, Rita Gatti con ‘Cieli immensi’ di Patty Pravo, Walter Fazzari con ‘Grande amore’ de Il volo, Federica Chichi con ‘Quando nasce un amore’ di Anna Oxa, Alex Consavella con ‘Se adesso te ne vai’ di Massimo di Cataldo e infine Loredana Gulli con ‘Almeno tu nell'universo’ di Mia Martini.

Un viaggio nel tempo del Festival di Sanremo, per rivivere e condividere ricordi legati a tempi lontani o più recenti, che raccontano la storia dell'Italia in tutte le sue sfaccettature. Ospite dell'evento, Luca Rolando parrucchiere che si esibira' col ‘Combined Hair Fashion Show’ in collaborazione con Onda Shick di Veronica Laino, che si cimenteranno ad acconciare modelle a tempo di musica. Importanti gli sponsor della rassegna: Luca Rolando Parrucchere, Onda Shick, Miky Events, UnderTech, Albergo Florida e Tutto su misura, che hanno reso possibile l'evento. E le collaborazioni di Elisabetta Musante, Mauro Frassinetti (foto maker), Alessandro Torrini alla regia tv e radio Jasper di Savona.