Sanremo: lavori di via Margotti quasi terminati, a breve si transiterà senza pericoli a Baragallo (Foto)

Via Margotti, ci siamo quasi. Stanno terminando, infatti, i lavori della strada del popoloso quartiere di Baragallo a Sanremo, che da anni è al centro delle attenzioni per l’asfalto sconnesso a causa delle radici dei pini marittimi.

A fine dicembre è iniziata l'operazione di taglio di 5 pini, a cura della ditta CG Garden per ordine del Comune. Le radici degli alberi avevano sollevato talmente tanto l'asfalto da far diventare la via una vera e propria gimcana. Una problematica nota e per la quale i tanti residenti della zona da tempo chiedevano a gran voce un intervento di messa in sicurezza. Una situazione che ha portato a incidenti e danneggiamenti delle auto.

Ora i lavori stanno per terminare e, quando sarà rifatto l’asfalto, si potrà nuovamente transitare in sicurezza. L'intera operazione ha richiesto l'istituzione di un senso unico alternato sulla via creando qualche fisiologico rallentamento. Per le cinque piante rimosse, oltre a due ceppaie, saranno messi a dimora sette nuovi lecci.