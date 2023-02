'Liguria terra di goduria': presentata la cartolina promozionale della regione con Maurizio Lastrico e Alice Arcuri (video)

Spiega il regista: “L’idea dello spot è nata dal rinnovamento di un format: avevamo già fatto degli spot per Regione Liguria con Maurizio Lastrico; quest’anno abbiamo scelto il testimonial per eccellenza della regione, cioè Messer Cristoforo Colombo, e abbiamo immaginato degli spot veloci e divertenti, perché ovviamente non c’è tempo di raccontare in pochi secondi tutto il mondo incredibile di mare e monti della Liguria. Abbiamo proposto un Colombo indeciso se partire e andare a scoprire l’America oppure rimanere qui, dove in fondo c’è già tutto quello che può trovare in America”.

Dismessi i panni di regista, Brizzi commenta con entusiasmo l’inizio del Festival: “ Guardare Sanremo a casa è una tradizione con gli amici, con tanto di riffa finale. Ho saltato questo appuntamento solo un anno, perché ero a Sanremo per fare la giuria, ma mi diverte tantissimo. Mi piacerebbe vincessero Colapesce e Dimartino, che sono i vincitori morali di due anni fa e meritano la vittoria. Spero che la loro ‘Splash’ sia fantastica”.

Commenta Alice Arcuri, protagonista femminile dello spot: “Sono onorata e mi sono divertita ad aver partecipato a questo spot. Girare a casa è un’emozione particolare, quando si va fuori hai meno senso di responsabilità: quando fai qualcosa per la tua regione, a casa tua, per creare un prodotto veramente eccezionale è entusiasmante ed emozionante. C’è un senso di gratitudine, il mio lavoro è molto strano: vivere a Genova è una scelta particolare, tutti vanno fuori, e in questo momento della mia carriera mi sento di poter esportare qualcosa di quello che c’è qui. Questo mi rende veramente felice del percorso che ho fatto. Guarderò il Festival e andrò per la prima volta venerdì a vederlo, e anche questo mi entusiasma”.

I saluti di Maurizio Lastrico sono arrivati in video, visto che l’attore e comico al momento si trova fuori Genova: “Abbiamo dato un tocco di ironia, una delle caratteristiche e più amate della nostra regione, quasi quanto i nostri cibi e la nostra tradizione. Spero di aver contribuito a strappare un sorriso e ad attivare una ‘call to action’ per visitare i nostri luoghi: amo la mia regione, amo poter dare una mano e ringrazio per l’affetto che arriva”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato con entusiasmo il risultato finale: “Anche quest’anno Regione Liguria sarà presente a Sanremo con uno spazio importante, una cartolina promozionale del nostro territorio che ci accompagnerà fino alla primavera.

È tutta ligure, a partire dai protagonisti, dagli attori a Cristoforo Colombo, che raccontano e parlano delle nostre bellezze con ironia, con simpatia, e credo che lo spot strapperà più di un sorriso. Fausto Brizzi ormai è un affezionato della nostra promozione territoriale come regista. Il quadro di Rubens che verrà posizionato nel foyer dell’Ariston, inoltre, aiuterà a ricordare a tutti l’importante momento culturale che è la mostra di Palazzo Ducale di Genova. Sanremo come ogni anno sarà quel calcio d’inizio di una partita importante: per il nostro turismo sarà un anno decisivo, e sfrutteremo al meglio la visibilità che Rai regala da più di 70 anni al nostro territorio”.

Durante la conferenza stampa è stato mostrato il premio che il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti consegnerà, nella serata di venerdì 10 febbraio, all’artista in competizione al Festival vincitore della serata dedicata ai duetti: si tratta di una Lanterna di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure.

“Dobbiamo considerare il Festival di Sanremo come una sorta di Super Bowl americano, visto che è seguito da milioni di spettatori, quindi in pochi secondi dobbiamo concentrare messaggi significativi” afferma Alessandro Piana, vicepresidente della Regione. “Questo spot va a condensare e ad evocare quello che è la Liguria: sapori, clima, luoghi come elementi distintivi della nostra regione. Si parte dalle vette innevate, i borghi in pietra, fino ad arrivare alle bandiere blu dei comuni costieri, oltre ai fondali unici al mondo. Ci sarebbe molto da raccontare, ma va fatto in pochissimi secondi e credo che sia un messaggio positivo, un messaggio importante che la dice lunga su come si sta lavorando per i settori che hanno ancora potenzialità inespresse come il nostro entroterra, dove nel 2022 si è registrato un +27% di presenze. Ritengo che il 2023 appena iniziato darà soddisfazioni ancora maggiori”.

Conclude l’Assessore al Turismo Augusto Sartori: “Perché andare in America quando abbiamo tutto qua? Questa l’idea dello spot, che mi è piaciuta molto e credo piacerà molto agli italiani. Per il 2023 abbiamo come obiettivo principale confermare i numeri incredibili che abbiamo avuto lo scorso anno. La stagione invernale sta andando bene, ma i numeri sono ancora troppo piccoli dal mio punto di vista: si punta sull’ambiente, sulle attività outdoor, sulla cultura, sull’enogastronomia per migliorare anche le presenze nel periodo invernale”.