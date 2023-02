Festival di Sanremo: Giorgia ed Elisa arrivate all'hotel Londra, ieri le prove al Teatro Ariston (Foto)

Giorgia ed Elisa sono arrivate ieri all’hotel Londra per le prove al Festival di Sanremo. Le due favorite per la gara dei duetti sono arrivate nel pomeriggio nello storico albergo matuziano per poi salire sul palco dell’Ariston, dopo ovviamente i selfie e gli autografi di rito, per i fan che le attendevano.

Oltre a loro ieri è stato il momento della passerella per Colapesce e Dimartino e per la giovanissima Shari. In città l’aria di Festival inizia a farsi sempre più interessante con la prima serata sempre più vicina. Domenica e lunedì le gustose anteprime con l’inaugurazione del Festival, i fuochi d’artificio e la sfilata del ‘Green Carpet’. Poi il via alla gara.