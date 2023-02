Giornata da grandi protagonisti per Emma Marrone e Lazza, ieri in città per le prove del loro duetto sulle note di “La fine” di Tiziano Ferro insieme a Laura Marcatori.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo li ha catturati all’uscita dell’hotel De Paris, nella pausa pranzo alla Pignese e, poi, al loro arrivo all’Ariston.

Giornata sanremese anche per Bianca Guaccero e per il trio comico Gli Autogol.

Fotogallery firmata da Tonino Bonomo