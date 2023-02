Sanremo: lunedì fuochi d'artificio a ritmo delle più belle canzoni del Festival, da Modugno ai Måneskin

I fuochi d'artificio a tempo delle belle più belle canzoni del Festival apriranno la settimana della kermesse canora di Sanremo. Appuntamento lunedì, alle 20.30, quando inizierà lo show curato dall'Associazione Fuochi Storici di Taggia.

"Non sarà il classico spettacolo - spiegano dall'associazione - abbiamo voluto progettare qualcosa di unico che fosse all'altezza della situazione".

Che cosa vedremo? "Posizioneremo due torri da 12mila watt che permetteranno di sentire la musica con le più belle canzoni del Festival di Sanremo. - rispondono - Da Domenico Modugno ai Måneskin, con i fuochi che andranno a tempo. Per creare questo effetto abbiamo progettato uno spettacolo con particolari scie luminose e non sarà l'unica novità. A breve metteremo online un QR code che se inquadrato permetterà alle persone di poter sentire la musica che trasmetteremo lunedì sera per sentirla ad esempio con delle cuffie e intanto godere dello spettacolo pirotecnico".

Per voi sono mesi importanti, carichi di soddisfazioni. Soltanto a ottobre, Gianni Rolando vi ingaggiava per lo spettacolo pirotecnico legato alla crociera del 66º congresso dell’Ordine degli ingegneri davanti a Sanremo. "È proprio così era la prima volta che ci potevamo esibire nella città dei fiori. È stata una soddisfazione, soprattutto il giorno dopo quando sono arrivati commenti positivi e complimenti da ogni dove. Da lì poi siamo arrivati allo spettacolo di capodanno e intanto avevamo già iniziato a progettare in vista del Festival. C'è un grande lavoro dietro ognuno di questi spettacoli. Ci mettiamo tanto cuore e professionalità".