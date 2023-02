Sanremo 2023, ecco i pronostici di Fantasyteam sul vincitore: la top 10

28 cantanti in gara per il 73° Festival di Sanremo: tra tutte le anticipazioni, compreso il look degli artisti, c’è anche l’antepost dei cantanti favoriti nel 2023 dalle quote dei bookmaker di Fantasyteam. Si tratta in realtà, per il momento, di una sfida a tre sul palco dell’Ariston, tra Mengoni, che scala le quote con la canzone “Due Vite”, seguito da Giorgia, con “Parole dette male” e Ultimo, con la ballata “Alba” e un testo pieno di emozioni.

I tre cantanti hanno un seguito di avversari pronti a salire sul palco per vincere, ecco quindi la top 10 vincenti con le relative quote:

1. Marco Mengoni, 3.00

2. Giorgia, 3.50

3. Ultimo, 3.50

4. Lazza, 10.00

5. Elodie, 10.00

6. Madame, 10.00

7. Colapesce di Martino, 15.00

8. Mara Sattei, 20.00

9. Gianluca Grignani, 25.00

10. Tananai, 25.00

La lista procede con altri cantautori che difficilmente secondo gli attuali pronostici arriverebbero in finale, ma si tratta di un’edizione aperta davvero a qualsiasi risultato, quindi non è mai detta l'ultima parola. La tradizione tuttavia vuole che l'ultimo classificato abbia successo quanto il primo: nell’edizione precedente infatti al 25esimo e ultimo posto della classifica finale si piazzò “Sesso Occasionale” di Tananai, che ha conquistato comunque il pubblico nelle classifiche di vendita. Vediamo quindi anche la top 3 quote primo e ultimo classificato:

1. Mengoni - Cugini, 8.00

2. Giorgia - Cugini, 9.00

3. Ultimo - Cugini, 9.00

In ultimo vediamo cosa dice la critica: è la canzone “Il bene e il male” di Madame che sino ad ora ha ottenuto commenti positivi: il premio della critica su Fantasyteam è a quota 7.50 per Madame, che trova i suoi avversari in Ariete, a quota 6.50 Colapesce Martino e Mara Sattei entrambi a quota 5.50.