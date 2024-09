Torna la Festa dello sport, Calcopietro: "Ventimiglia si trasformerà in un grande villaggio sportivo" (Foto e video)

Ventimiglia si trasformerà in un grande villaggio sportivo in occasione della Festa dello sport che andrà in scena il 13 ottobre. Lo ha annunciato l'assessore con le deleghe allo Sport, al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura e alla Terra Serena Calcopietro, ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune, durante un incontro con le associazioni e le società sportive del territorio.

E' stata una prima occasione di confronto sui passaggi e aspetti organizzativi della manifestazione che permetterà di far conoscere e provare le diverse discipline sportive come calcio, basket, judo, karate, danza, pallamano, vela e tiro con l’arco. "Quest'anno abbiamo grandissime eccellenze, tante novità e l'elemento commerciale che subentrerà durante la festa" - svela l'assessore Calcopietro presente all'incontro insieme al consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco e ai tecnici del Comune - "Avremo la partecipazione anche di sponsor, verrà premiato uno sportivo ventimigliese e ci sarà uno sportivo di carattere internazionale".

Tante novità animeranno la giornata del 13 ottobre che sarà, inoltre, caratterizzata da musica, cibo, esibizioni e incontri con esperti. "E' una festa dello sport e, perciò, vi saranno anche momenti di musica, food track, palestre, esibizioni delle varie società e associazioni sportive, testimonianze e figure scientifiche che faranno interventi su tematiche al mondo sportivo: dalla dietistica alla fisioterapia, ostepatia, la cura della persona a 360 gradi" - fa sapere l'assessore Calcopietro - "Verrà montato un palco al Resentello".

Un appuntamento sempre più voluto e atteso. "Un'attività, quella dello sport, che mette insieme una serie di elementi per cui sono assolutamente vitali e che poi si riflettono sulla vita: lo spirito di sacrificio, la disciplina e il rispetto dell'avversario" - sottolinea Calcopietro - "Ho scontrato fin dall'inizio del mio mandato una grandissima reattività da parte del mondo sportivo nella partecipazione e la volontà di dar loro visibilità affinché i giovani si possano avvicinare sempre di più al mondo sportivo".

Il Comune, inoltre, si impegna ad aiutare le associazioni sportive con il bando 'Sport e cultura'. "Sul sito del Comune, dalla settimana prossima, sarà visibile il bando 'Sport e cultura'" - afferma Calcopietro - "Il Comune ha deciso di elargire fino a un totale di 400 euro a tutte quelle persone che soddisferanno una serie di requisiti attraverso le associazioni sportive che avranno la possibilità di incrementare i loro iscritti e far avvicinare i giovani allo sport".