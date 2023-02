Festival di Sanremo: scattano i divieti per le bottiglie e le bevande alcoliche nella zona del centro

In occasione del Festival di Sanremo scatta anche il divieto di vendita e somministrazione, per il solo asporto, di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o contenitori metallici e in bottiglie di plastica munite di tappo, che potrebbero precludere l’incolumità pubblica.

La decisione è stata presa dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, in relazione alle decisioni presente dal tavolo della sicurezza svolto nei giorni scorsi in Prefettura ad Imperia. Sarà anche vietato portare con sé strumenti di autodifesa come gli spray antiaggressione. Le aree previste dall’ordinanza emessa dal primo cittadino sono quelle all’interno dei varchi di sicurezza in: via Matteotti (Palazzo Borea D’Olmo), via Palazzo (retro esercizio Tavernetta), via San Francesco, via Giovanni Marsaglia, corso Garibaldi, via Manzoni, via Bartolomeo Asquasciati, via Volturno e quindi anche in: piazza Colombo, via Mameli e piazza Borea D’Olmo. I divieti scatteranno dalle 8 del 7 alle 3 del 12 febbraio prossimi.

La stessa ordinanza prevede il divieto di introdurre, detenere, vendere o somministrare bevande alcoliche o superalcoliche in qualsiasi recipiente, dalle 19.30 al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, dal 7 all’ 11 febbraio, nell’area di concerto delimitata in piazza Colombo, fino all’intersezione con via Giovanni Marsaglia.

Per tutti i divieti le multe vanno da 25 a 500 euro.