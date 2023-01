“Stop al bullismo”: evento formativo dell’IC Sanremo Centro Levante per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo

“Stop al Bullismo” è l‘evento formativo organizzato dall’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, fortemente promosso dal Dirigente Scolastico prof.ssa Amalia Catena Fresta, il 7 febbraio prossimo (Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo), alla sala 'De Scalzi' del Cinema Centrale di Sanremo, alle 15.

L’evento nasce per promuovere una riflessione sulla tutela dei minori per favorire la cultura della convivenza pacifica e della costruzione di una società interculturale e sostenibile con un uso consapevole, sicuro e adeguato degli strumenti offerti delle nuove tecnologie per accrescere le loro competenze.

Sarà presente il Provveditore agli Studi della provincia di Imperia, sensibile alla tematica trattata, insieme all’Amministrazione Comunale di Sanremo. Fra i relatori interverranno il Dott. Giuseppe F. Peritore, Questore di Imperia e la scrittrice Paola Ravani. Ospite d’eccezione Povia, vincitore del Festival Sanremo 2006.

L’incontro terminerà con la presentazione del percorso formativo dell’Istituto Comprensivo 'Sanremo Centro Levante', da anni impegnato attivamente nel contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo.