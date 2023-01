Festival di Sanremo 2023: Gaetano e Maria Chiara Castelli "Un cielo speciale per la rassegna canora"

"Quest'anno, per il Festival, abbiano pensato di costruire un 'cielo' speciale, tornando al piacere di un'architettura scenografica 'costruita', accettandone tutte le sfide".

Lo hanno detto all’Ansa gli scenografi Gaetano e Maria Chiara Castelli, lui al ventunesimo Festival, lei al nono, grazie ai quali è nata la grande cupola sotto la quale risuonerà la musica di Sanremo 2023.

"Si tratta – hanno spiegato all’agenzia nazionale - di una cupola ellittica sospesa, ma strettamente connessa con il resto della scenografia, larga ventuno metri e alta fino a undici. Avrà 'specchi segreti' e una sommità mobile, con luci perfettamente integrate, che potrà scendere al di sopra degli artisti sul palco. E, sempre per rispettare la filosofia di un'architettura scenografica e tridimensionale, abbiamo anche rinunciato ai tradizionali ledwall, mentre a sottolineare la centralità degli artisti resteranno la scalinata e gli spazi laterali dell'orchestra, e tornerà anche il sipario. Il tutto 'avvolto' nel bianco e affidato all'occhio del regista Stefano Vicario e alle luci del direttore della fotografia Mario Catapano che avrà a disposizione anche sei km di led dinamici. Un progetto che ha preso forma, appena terminato il Festival 2022, seguendo le indicazioni di Amadeus che ci ha chiesto di trovare nuove strade per la scenografia. E ci piace dedicare questo nostro lavoro anche a Franco A. Ferrari, un grandissimo direttore della fotografia del Festival e non solo, scomparso di recente".

Oltre a quello del palcoscenico anche il resto dell'impianto scenografico sarà dominato da linee curve che, per la prima volta, vestiranno anche la platea dell'Ariston: "Sarà un modo - aggiungono i due professionisti - di prolungare il palco nel teatro ottenendo l'effetto di allargare lo spazio, senza ridurre i posti in platea, anzi, recuperando alcune file".

Il lavoro è cominciato subito dopo l'estate, mentre il montaggio a Sanremo ha preso il via a dicembre: "E' stato bello - concludono - veder nascere e crescere quella che ci piace chiamare la nostra 'architettura' di Sanremo, per la quale il nostro ringraziamento va al nostro collaboratore Manuele Bellucci e a tutti i professionisti di scenografia e luci che hanno trasformato in realtà il nostro progetto."