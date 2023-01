Sanremo: per la cooperazione transfrontaliera, gli Amministratori matuziani a Mentone

Nei giorni scorsi gli assessori Giuseppe Faraldi e Sara Tonegutti, accompagnati dal segretario generale Monica Di Marco, hanno partecipato a Mentone, al Campus Scienses Po, ad un importante dibattito durante il quale sono stati illustrati gli aspetti principali del Patto del Quirinale che entrerà in vigore a febbraio 2023 e il cui obiettivo principale è agevolare la cooperazione transfrontaliera.

Hanno animato il dibattito S. Eccellenza Andrea Cavallari, Ambasciatore - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e S. Eccellenza Philippe Voiry, Ambasciatore incaricato delle questioni transfrontaliere - Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri.

Potranno far parte del comitato del Patto del Quirinale anche i Gect (Gruppi europei di cooperazione territoriale): in particolare questo argomento è stato affrontato e discusso dagli amministratori di Sanremo e Mentone che stanno lavorando assiduamente proprio per crearne un Gect che si occupi di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, nonché di tutela, educazione e sensibilizzazione ambientale, restauro e valorizzazione dei paesaggi naturali e culturali, bilinguismo, mobilità sostenibile, agricoltura e turismo sostenibile.