Bordighera, l'onorevole Emanuele Fiano presenta 'Il profumo di mio padre': "La memoria va raccontata" (Foto e video)

“Nel libro scrivo dell’amore di un figlio per suo padre e anche per sua madre“ - ha detto l’architetto e politico Emanuele Fiano che, nel pomeriggio ha presentato, presso l’ex chiesa Anglicana di Bordighera, il suo libro “Il Profumo di mio padre – L’eredità di un figlio della Shoah”.

Il libro, un sentito memoriale, racconta la storia della famiglia Fiano ma in particolar modo del padre Nedo, unico sopravvissuto della sua famiglia ai campi di concentramento e del rapporto che Emanuele ha avuto con lui. È il tentativo di un passaggio di consegne di una memoria preziosa e indimenticabile, una riflessione attualissima sul male e sugli orrori del passato e un messaggio straordinariamente educativo per le generazioni future. “L’ho scritto mentre mio padre, che è stato un cultore della memoria, perdeva la memoria a causa di una malattia degenerativa“ - ha affermato l’onorevole Fiano.

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Vittorio Ingenito, il presidente della sezione Aned di Savona e Imperia Simone Falco e il presidente della sezione Anpi di Bordighera Giorgio Loreti. “Oggi è stata una nuova giornata speciale, perché dopo il 27 gennaio abbiamo rinnovato uno spirito della nostra memoria e della storia che non dobbiamo dimenticare” - ha dichiarato il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Oggi l’abbiamo fatto anche con i bambini delle scuole elementari ci sono dei momenti in cui ci siamo emozionati, loro sono il nostro futuro e soprattutto con loro che dobbiamo ricordare. Tutti i giorni dobbiamo portare avanti questa memoria”.

“Nedo Fiano è stato l‘unico sopravvissuto alo sterminio della sua famiglia ed è stato liberato dagli alleati l’11 aprile del 1945 dal campo di concentramento di Buchenwald“ - ha affermato il presidente della sezione Aned di Savona e Imperia Simone Falco - “E’ stato testimone per più di 70 anni l’orrore dei campi di concentramento nazisti. Faceva parte della famiglia dell’Aned”.

“All’inizio non se ne parlava molto. Le vittime stesse subito non avevano piacere a parlarne. E’ importante, invece, che si ricordi questa giornata”- ha sottolineato il presidente della sezione Anpi di Bordighera Giorgio Loreti.

L’evento rientrava all’interno delle iniziative realizzate, in collaborazione con Aned e Anpi, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria. Nel primo pomeriggio, infatti, l’onorevole Fiano ha visitato la targa di Baia Bagnabraghe in via Madonna della Ruota, poi si è recato alla scuola primaria Gianni Rodari dove ha partecipato all’inaugurazione dell’Albero della Memoria e della targa in ricordo dei cittadini di Bordighera deportati ed uccisi nei campi di concentramento nazisti.