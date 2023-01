Festival 2023: Alessia Orsini, calcio e massaggi a Sanremo con la bomber genovese dei sogni

A poco più di una settimana dall'inizio della kermesse italiana più importante dell’anno, si completa il Dream Team che farà sognare gli avventori dell’unica spa della città dei fiori: la Somnia Aura Spa. Alessia è una giovane donna di origini campane ma dalla fede da Doriana. Vive a Genova e si occupa di salute e benessere da sempre.



Fin da bambina il suo amore per lo sport, e nello specifico per il calcio l’hanno portata ad avvicinarsi al mondo dei massaggi. Per anni ha vissuto il mondo del calcio da calciatrice professionista. Spesso negli spogliatoi rubava il mestiere ai fisioterapisti, prima e dopo le gare, ma in realtà Alessia il talento non l’aveva solo nei piedi, ma anche nelle mani, perché troppo spesso nelle squadre dove militava si sostituiva al massaggiatore fisioterapista con risultati straordinari.



Nel 2015 lascia il calcio, e si iscrive ad una prestigiosa scuola di estetica di Genova, gira l’Europa per un progetto formativo legato allo sport e alla cultura. Riesce a maturare esperienze lavorative con collaborazioni esterne in strutture prestigiose in Italia e all’estero. Nel 2019 conosce personalmente il Prof. Serra proprio ad un suo evento formativo nella città dei fiori, dove conosce il Dream Massage da lui ideato, che fa subito suo, e che continua a praticare in studi fisioterapici, centri olistici e nelle spa ligure. Nel 2022 viene selezionata dal maestro Stefano Serra spa manager tra migliaia di massaggiatori d'Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo" targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.



Ora nel 2023 è nel dream team degli operatori di benessere scelti dal maestro Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa. Speriamo tutti che il gol più bello della sua vita professionale come operatrice del benessere, Alessia lo possa segnare proprio al Grand Hotel Des Anglais allo stadio dei sogni, e in panchina al suo fianco avrà il supporto del suo mister Serra. Le chiediamo che numero indosserà il 9, il 7? Il 73 ci risponde come il festival di Sanremo. Aspettiamo tutti i suoi goal, pardon i suoi massaggi.