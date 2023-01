Ancora due rotture della condotta del Roja a Bordighera e a Imperia, possibili disservizi domani nel dianese

Nelle ultime ore si sono verificate ancora due rotture della condotta del Roja: la prima a Bordighera, in località Arziglia, e la seconda a Imperia, in località Rabbina. Per porvi rimedio Rivieracqua fa sapere che i necessari interventi di riparazione sono programmati a partire dalla giornata di domani, lunedì 30 gennaio. Tali manovre potrebbero comportare possibili temporanei disservizi nel dianese.