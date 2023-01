Vallecrosia, il sindaco Biasi: "Investiti circa 600mila euro per il centro storico" (Video)

“Investiti, in totale, circa 600mila euro per il centro storico di Vallecrosia” - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi replicando alle affermazioni dette dal consigliere comunale Fabio Perri durante il suo incontro di mercoledì sera con i residenti del centro storico.

“Sono contento che pure i consiglieri di minoranza abbiano i loro spazi per poter svolgere appieno il loro ruolo amministrativo, anche se di minoranza ma comunque di controllo. Mi è dispiaciuto se all’interno di questo incontro, che deve essere propositivo e di ascolto della gente, come di consuetudine purtroppo in questi quattro anni e mezzo da parte del consigliere Perri, non ha perso l’occasione di sottolineare delle cose che molte volte lasciano basiti. Mi riferisco alla sottolineatura che nel centro storico, nel nostro bellissimo borgo, in questi quattro anni e mezzo, la mia amministrazione non ha investito un euro" - sottolinea il primo cittadino - “Sono andato per curiosità a prendermi i bilanci dei cinque anni dell’amministrazione Giordano delle somme spese nel centro storico e ho trovato una cifra pari a 10mila euro. Poi sono andato a guardare quello che questa amministrazione ha investito nel centro storico e quello che sta per investire con soldi finanziati. Si è passati da 10mila a 600mila euro”.

“I lavori riguardano i marciapiedi sulla via provinciale, tra il ponte vecchio e il ponte nuovo, messi in sicurezza con la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati in un tratto pericolosissimo con un investimento di circa 110mila euro” - fa sapere il sindaco Biasi - “Abbiamo riqualificato tutta l’illuminazione del borgo perché c’erano tanti punti bui e tanti punti luce vecchi, che li abbiamo riqualificati per intero spendendo oltre 200mila euro. Il Ministero della Cultura attraverso la Sovraintendenza regionale ci ha riconosciuto 340mila euro per la riqualificazione della Torre Saracena, più altri piccoli interventi di manutenzione. Quindi bisogna dare ai cittadini una corretta informazione”.