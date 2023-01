Vallecrosia, il consigliere Perri incontra i residenti del centro storico: "Momento di confronto molto partecipato" (Foto e video)

Il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri, ieri sera, ha incontrato, nei locali delle ex scuole in piazza del Popolo, i residenti del centro storico con i quali ha discusso e affrontato diversi temi caldi della Città alta. "E' stata una bellissima serata di confronto molto partecipata" - ha commentato al termine dell'incontro il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri - "E' stato un bel momento, sono soddisfatto".

Si è parlato della pulizia e del decoro, ma anche di rifiuti, di sicurezza e della gestione degli spazi dedicati ai giovani, agli anziani e alle famiglie. Si è discusso inoltre di sport, di commercio, di turismo e degli eventi. “Ho sempre tenuto alta l'attenzione verso il centro storico e, con questo confronto, ho avuto l’occasione di ascoltare i residenti per comprendere ed approfondire le criticità del borgo. Abbiamo toccato vari temi: la sicurezza, lo sport, gli spazi per aggregazione dei giovani, la pulizia del paese, il decoro, i bagni pubblici e l'albergo diffuso” - ha detto il consigliere comunale.

Tra le priorità esposte dai residenti della città alta vi sono, innanzitutto la messa in sicurezza e il rifacimento delle sponde dell'alveo e il campetto da calcio per i ragazzi: "Si era partiti con una bellissima riqualificazione del paese ma poi ci si è concentrati sulla parte bassa della città. In questo borgo vedo grandi potenzialità e grandi mancanze che si potrebbe sopperire con piccoli sforzi. Le difficoltà burocratiche sono enormi ma partendo dal basso, da cose più spicciole, credo che il comune sia in grado di intervenire" - ha dichiarato.

"Non è stato un monologo da parte mia ma è stato un momento di confronto con tutte le persone presenti e vi è stata una grande richiesta di domande. Non sono venuto a fare una propaganda elettorale ma, nella mia veste di consigliere comunale, ho voluto confrontarmi con i residenti del borgo per capire cosa si può mettere in atto nella città alta" - ha sottolineato Perri - "Questi momenti sono importanti perché ti mettono nella condizione di poterti confrontare con i cittadini, che ringrazio molto, toccando proprio le problematiche vere. La mia volontà come consigliere comunale è proprio quella di stare tra la gente ed ascoltarla perché dall'ascolto nascono le migliori soluzioni e le migliori progettualità".