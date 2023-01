I Giovani Democratici della provincia di Imperia lanciano la campagna tesseramenti per l'anno appena iniziato

I Giovani Democratici della provincia di Imperia lanciano il tesseramento 2022-2023 e si appellano alle nuove generazioni locali affinché possano entrare a far parte della comunità democratica.

“La pandemia ha lasciato il suo strascico nella quotidianità di molti giovani di questo Paese – dicono i GD - portando alla ribalta il tema della salute mentale e di quanto la tecnologia possa rivelarsi uno strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni. L’istruzione pubblica è parte integrante delle nostre vite, ma da tempo ormai rivela le sue criticità nell’ascoltare le esigenze della comunità studentesca. Il mondo del lavoro troppo spesso sfrutta chi di quel mondo non ne ha mai fatto parte prima d’ora. Dagli stage non retribuiti al lavoro sottopagato, i millennials e la GenZ sono per la prima volta le generazioni più povere rispetto ai nostri genitori e addirittura ai nostri nonni. Senza poi dimenticare l’emergenza climatica che demanda giustizia. A noi, nuove generazioni di questo millennio, va il merito di aver fatto aprire gli occhi a una classe politica ancora troppo miope dinnanzi al clima che cambia, e con lui anche le nostre vite tra qualche decennio non saranno più le stesse”.

“Oggi – proseguono - il nostro ruolo (una comunità di under 30, progressista, ecologista ed europeista) è quello di spingere la società verso un cambiamento. Lo facciamo quotidianamente con le nostre battaglie dal livello territoriale sino a quello nazionale. La comunità dei Giovani Democratici è una grande comunità volta al costruire un Paese più equo, solidale, attento a chi demanda diritti e dignità”.

Si possono iscrivere tutti quelli che hanno tra i 14 e i 30 anni e vivono in provincia di Imperia: “Se hai voglia di rimboccarti le maniche per costruire una Liguria diversa, un’Italia diversa, allora iscriviti ai Giovani Democratici della Provincia di Imperia. Siamo universitari, liceali e giovani lavoratori che si impegnano affinché il nostro territorio sia un territorio migliore, che dia speranze e opportunità. Un territorio che un domani non sia solo di partenza, ma anche e soprattutto di approdo di nuove energie e risorse. Siamo i Giovani Democratici e crediamo che soltanto insieme, come una grande e giovane comunità democratica, possiamo essere il cambiamento che stavamo tutti cercando. Entra nei Giovani Democratici, organizziamoci insieme e attiviamoci sui territori, poiché se viviamo tempi di incertezza sul futuro, se le disuguaglianze aumentano e la Terra si trova sull’orlo del collasso, non è un caso, ma l’effetto di precise scelte. Invertiamo la rotta insieme”.

Per informazioni si può scrivere su Instagram o su Facebook su @gd_provinciaimperia o su www.giovanidemocratici.eu.