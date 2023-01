Bordighera: atto vandalico alla Baia Bagnabraghe, la dura condanna del segretario FdI Giacomo Pallanca

Il segretario cittadino di Fratelli d'Italia a Bordighera, Giacomo Pallanca, ha condannato l’atto vandalico di Baia Bagnabraghe:

“Lo condanno fortemente come persona delle istituzioni, come cittadino. E’ un atto deplorevole quello avvenuto oggi alla targa commemorativa. Nel giorno dedicato alla memoria di quanto accaduto al popolo ebraico e a tutte le comunità vittime della intolleranza, l'ignobile atto, compiuto da persone inqualificabili, deve essere un monito per tutti affinché si persegua, senza indugi, senza mai dubbio o ripensamento, il principio del rispetto per ogni uomo, del suo pensiero, della sua fede, della sua appartenenza geografica. Come disse Arrigo Levi: ‘Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo’.”