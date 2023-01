Prima area fitness a Bordighera: terminati i lavori ai giardini Lowe (Foto)

Terminati i lavori della prima area fitness di Bordighera. Il progetto per i giardini Lowe, redatto dall’ingegnere Valerio De Flavis dell’ufficio tecnico comunale, è stato coordinato dall’assessore Laganà con la collaborazione dei consiglieri comunali Laura Pastore e Walter Sorriento.

Soddisfazione dell’assessore allo Sport Stefano Gnutti che ricorda l’impegno dell’amministrazione nei molteplici investimenti dedicati ai ragazzi per le aree esterne delle scuole, per la palestra Conrieri, per la piscina comunale e per i campi da tennis. I giardini Lowe sono oggi un luogo di aggregazione e di svago particolarmente apprezzato e ricco di opportunità per grandi e piccoli, anche grazie all’area giochi e al playground.

A breve inizieranno i lavori per la seconda area fitness prevista sul Lungomare Argentina nei pressi del San Marco.