“Heaven”: è uscito il primo singolo dei ponentini Cristiano Pilone e Andrea Morelli (Foto)

È uscito oggi, a mezzanotte, “Heaven”: il primo singolo di The LW, duo composto dal 24enne di Ospedaletti Cristiano Pilone e dal 22enne Andrea Morelli di Ventimiglia.

Da oggi si potrà perciò ascoltare, su tutti gli store musicali, il primo brano, registrato da Rmb Studio a Ventimiglia, che i ragazzi hanno deciso di far uscire come duo. “E’ un brano sia introspettivo sia un po’ motivazionale, un po’ aggressivo in certi punti. Parla di un’evoluzione del tempo e di una persona che passa attraverso delle cose e poi trova un motivo per sopportare tutto e rialzarsi ogni volta che cade” - dice il 24enne di Ospedaletti Cristiano Pilone.

Cristiano Pilone, in passato, aveva già pubblicato due brani, uno da solo ”Piove” che è uscito nel 2020, e uno con Andrea “Legacy”, che è uscito il 24 settembre del 2021 ma mai come duo. “Abbiamo iniziato questo percorso come duo perché siamo arrivati ad una maturità tale da poter ripartire da zero come duo” - afferma Cristiano.

Cristiano ed Andrea hanno sempre coltivato una passione per la musica e ora sono riusciti a raggiungere un nuovo traguardo insieme: “Non siamo arrivati, siamo soltanto all’inizio”. Per il futuro hanno, infatti, già le idee chiare: "Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre. In cantiere abbiamo già un Ep di sette tracce in tutto che poi uscirà durante il 2023” - svela il 24enne di Ospedaletti - “In ballo ci sono anche tante altre cose. Faremo uscire un altro pezzo che sarà un bonus che farà parte dell’Ep insieme a ‘Heaven’. Ci auguriamo di riuscire a fare anche altre esperienze, soprattutto qualche live quest’estate perché è un’esperienza che ancora ci manca”.